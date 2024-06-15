ضبط أكثر من طن و500 كلغ من الأفيون في سيستان وبلوشستان

وصرح قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران العميد "دوست علي جليليان" لإرنا اليوم السبت بأن شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان والمدن الاخرى قامت خلال الـ 48 ساعة الماضية، بمساعدة النخب الاستخباراتية والمراقبة الدقيقة لأنشطة تجار المخدرات الكبار، الذين كانوا يعتزمون نقل المخدرات من مدينتي إيرانشهر وزاهدان الى مناطق داخل البلاد.

واضاف العميد جليليان بأن ضباط الشرطة باغتوا المهربين في عمليتين منفصلتين بحيث لاذ المهربين بالفرار لعدم قدرتهم على مواجهة رجال الشرطة.

وافاد قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران انه وفي هذه العملية النوعية، تم العثور على سيارتين من نوع بيجو 405 تحملان طنا و599 كلغ من مادة الأفيون المخدرة، وسلاحين من نوع كلاشنكوف، وسلاحي صيد، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، مضيفا بأن الشرطة مازالت تلاحق المهربين الفارين لإلقاء القبض عليهم.

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