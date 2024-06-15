ايران في المرتبة الـ14 عالميا من حيث الجامعات عالية الاستشهاد

وافاد رئيس معهد الاستشهاد والرصد للعلوم والتكنولوجيا (ISC) في إيران "أحمد فاضل زادة" انه في هذا التصنيف، الذي تم إجراؤه بناء على قاعدة بيانات مؤشرات العلوم الأساسية (ESI) في الفترة 2014-2024، تم اختيار 9 آلاف و19 جامعة ومعهد بحثي في ​​جميع المجالات الدراسية.

واشار الى ان أكبر عدد من الجامعات ومعاهد البحوث تمتلكانه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1200 جامعة ومعهد والصين بواقع 742 جامعة ومعهد .

وتابع فاضل زادة بأن عدد الجامعات والمعاهد البحثية الإيرانية عالية الاستشهاد قد ارتفع في قاعدة البيانات هذه مقارنة بالعام الماضي من 115 الى 134 جامعة ومعهد بحث.

واضاف رئيس معهد الاستشهاد والرصد للعلوم والتكنولوجيا (ISC) في إيران بأن الجامعات ومعاهد البحوث عالية الاستشهادا في إيران كانت موجودة في 19 مجالا موضوعيا، وكان أكبر عدد منها في مجال الطب السريري مع 74 جامعة ومعهد بحث.

واوضح بأن عدد المؤسسات في المجالات الدراسية جاء كالتالي: الهندسة 67، الكيمياء 57، العلوم الزراعية 29، علوم المواد 28، الصيدلة ( علم الأدوية وعلم السموم) 27، العلوم الاجتماعية العامة 21، علوم البيئة النباتية والحيوانية 20،علوم الإيكولوجيا 20، علم الأعصاب السلوكي والادراكي 18. ، علم الأحياء والكيمياء الحيوية 17، علوم الكمبيوتر والمعلومات 15، علم المناعة 10، الجيولوجيا 8، البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة والفيزياء 5 لكل منهما، علم الأحياء الدقيقة والطب النفسي وعلم النفس 3 لكل منهما ،والرياضيات 1.

مكانة الدول الإسلامية من بين أكثر الجامعات عالية الاستشهاد عالميا

كما صرح فاضل زادة انه وبحسب هذا التصنيف،فقد حصلت 35 دولة إسلامية على عدد كبير من الجامعات ومعاهد البحوث عالية الاستشهاد ، وتمتلك الجمهورية الإسلامية الايرانية الحصة الاعلى بين الدول الإسلامية بعد تركيا.

واشار الى ان تركيا التي تضم 149 جامعة ومعهدا بحثيا تحتل المرتبة 12 عالميا، وإيران تحتل المرتبة 14 عالميا.

وتابع فاضل زادة بأن مصر تحتل المرتبة الـ25 عالميا بـ 48 جامعة ومعهدا بحثيا، وباكستان في الرتبة الـ 27 عالميا بـ 46 جامعة ومعهدا بحثيا، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 28 عالميا بـ 45 جامعة ومعهدا بحثيا.

منهجية قاعدة بيانات مؤشرات العلوم الأساسية (ESI)

واوضح فاضل زادة بأن قاعدة بيانات مؤشرات العلوم الأساسية (ESI) هي إحدى قواعد بيانات معهد كلاريفيت اناليتكس للتحليلات (Clarivit Analytics) التي تقدم أفضل الباحثين والمؤسسات والمنشورات والدول في مجالات مواضيعية مختلفة.

وبناء على ذلك ،فإن المقصود بالمؤسسات هو الجامعات والمعاهد البحثية التي يفوق عدد الاستشهادات التي حصلت عليها في السنوات العشر الماضية أكثر من المؤسسات الأخرى التي تنشط في مجال نشر نتائج أبحاثها في المنشورات والمؤتمرات الدولية المرموقة.

واضاف انه يتم تحديث قائمة الجامعات والمعاهد البحثية عالية استشهادا في العالم كل شهرين، مما يعني أنه ليس من الممكن إضافة أو إزالة الجامعات والمعاهد البحثية فحسب، بل من الممكن أيضا تغيير ترتيبها بناء على مؤشرات مختلفة.

وتابع فاضل زادة بأن معهد كلاريفيت اناليتكس للتحليلات (Clarivit Analytics) يستخدم22 تخصصا موضوعيا لتصنيف الكيانات وتحديد أفضل الأوراق أداء لاختيار المؤسسات عالية الاستشهاد عالميا.ولذلك، في كل مجال من المجالات، حصلت الجامعات والمعاهد البحثية المختارة على أكبر عدد من الاستشهادات، بالإضافة الى 22 تخصصا موضوعيا، يتم أيضا تصنيف المؤسسات بشكل عام، أي في جميع المجالات.

واما التخصصات الموضوعية الـ22 في تصنيف قاعدة بيانات مؤشرات العلوم الأساسية (ESI) فهي تتضمن المجالات التالية: الكيمياء،علوم البيئة النباتية والحيوانية، علم المناعة، علم الأحياء والكيمياء الحيوية، علم الأعصاب السلوكي والادراكي، الجيولوجيا، الفيزياء، علم الأحياء الدقيقة، الطب النفسي و علم النفس، علوم الفضاء، الطب السريري، الرياضيات،علوم الإيكولوجيا، الصيدلة ( علم الأدوية وعلم السموم) ، الاقتصاد والأعمال، علوم الكمبيوتر والمعلومات، البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، الهندسة، العلوم الزراعية وعلوم المواد، العلوم الاجتماعية العامة متعددة التخصصات.

انتهى**ر.م