١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85510033
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نائب رئيس القضاء : الافراج عن "حميد نوري" تحقق بفضل جهود اخي "الشهيد امير عبداللهيان"

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م
رمز الخبر: 85510033
نائب رئيس القضاء : الافراج عن "حميد نوري" تحقق بفضل جهود اخي "الشهيد امير عبداللهيان"

طهران / 15 حزيران / يونيو / ارنا -اكد مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي"، بان الافراج عن المواطن الايراني "حميد نوري" من سجون السويد، يعود بالفضل الى جهود زملائي لدى السلطة القضائية ووزارتي الامن والخارجية، وخاصة اخي الشهيد "امير عبداللهيان".

جاء ذلك في تدوينة نشرها غريب ابادي اليوم السبت عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي، حيث اعلن الافراج عن المواطن الايراني الذي كان يقبع في سجون السويد على خلفية اسباب لا قانونية وكيدية "حميد نوري".

وكتب امين لجنة حقوق الانسان الايرانية في منشوره : يسعدني بان احيط الشعب الايراني العزيز علما، ان السيد حميد نوري الذي كان يقبع لاسباب غير قانونية في سجون السويد منذ العام 2019، تم الافراج عنه وسيعود الى ارض الوطن في غضون الساعات القادمة.

واكمل : ان هذا الانجاز تحقق بفضل جهود زملائي لدى السلطة القضائية ووزارتي الامن والخارجية، وخاصة اخي الشهيد "امير عبداللهيان".

انتهى ** ح ع

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