١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85510051
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فيلم كرتون ايراني يحصد الجائزة الاولى بمهرجان "ترايبكا" السينمائي الدولي

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٥١ م
رمز الخبر: 85510051
فيلم كرتون ايراني يحصد الجائزة الاولى بمهرجان "ترايبكا" السينمائي الدولي

طهران / 15 حزيران / يونيو / ارنا – احرز فيلم الرسوم المتحركة الايراني "في ظل السرو"، الجائزة الاولى من فئة الرسوم المتحركة القصيرة بمهرجان "ترايبكا" السينمائي الدولي في امريكا.

وافادت ارنا، ان سبعة افلام كرتون قصيرة من دول السويد وهولندا وامريكا والمانيا والصين وايران، تنافست للحصول على الجائرة الافضل من فئة الرسوم المتحركة القصيرة ضمن مهرجان "ترايبكا" السينمائي الدولي، الذي اقيم لنسخته الثالثة والعشرين في الولايات المتحدة الامريكية.

وورد في هذا التقرير، ان الفيلم الكرتوني الايراني "في ظل السرو" احرز الجائزة الاولى، متفوقا على النسخ الستة الخرى التي نافسته.

فيلم الرسوم المتحركة "في ظل السرو"، هو من اعداد الايرانيين السيدة "شيرين سوهاني" والسيد "حسين ملايمي"، ومدته 19 دقيقة و33 ثانية.

انتهى ** ح ع

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