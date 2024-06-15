إيران وروسيا تناقشان مستجدات الممر الشمالي الجنوبي وبناء طريق رشت-آستارا السككي

وأكد بذرباش خلال لقائه مع هذين المسؤولين الروسيين اليوم، على تطوير عمليات النقل وتنفيذ مشروع السكة الحديدية بين رشت بطول 164 كم؛ حيث تمت مناقشة اخر المستجدات في هذا الخصوص وايضا زيادة حجم الترانزيت عبر إيران واستكمال ممر الشمال -جنوب التجاري.

کما أكد الجانبان على تحسين مستوى التعاون بين البلدين وتنفيذ اتفاقات النقل المتعددة الأطراف لزيادة عمليات الترانزيت عبر الممر بين الشمال والجنوب.

ودعا وزير الطرق الايراني والجانب الروسي ايضا، إلى تطوير التعاون في مجال السكك الحديدية، وبما يؤدي الى زيادة عمليات نقل البضائع بين البلدين.

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