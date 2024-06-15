١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85510140
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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة ‏خربة ماعر التابعة للاحتلال

١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٤ م
رمز الخبر: 85510140
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة ‏خربة ماعر التابعة للاحتلال

طهران / 15 حزيران / يونيو / ارنا –اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، ان مجاهديها شنوا هجوما بأسراب المسيرات الانقضائية على قاعدة "خربة ماعر"، التابعة للعدو الصهيوني المحتل.

وجاء بيان المقاومة الاسلامية اليوم السبت، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي، مستهدفين مقر قيادتها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها".

واكدت المقاومة عبر هذا البيان، "اصابة الاهداف المحددة في قاعدة خربة ماعر اليوم، بدقة ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح"؛ بحسب موقع الاعلام الحربي للمقاومة.

انتهى ** ح ع

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