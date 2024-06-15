المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة ‏خربة ماعر التابعة للاحتلال

وجاء بيان المقاومة الاسلامية اليوم السبت، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي، مستهدفين مقر قيادتها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها".

واكدت المقاومة عبر هذا البيان، "اصابة الاهداف المحددة في قاعدة خربة ماعر اليوم، بدقة ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح"؛ بحسب موقع الاعلام الحربي للمقاومة.

انتهى ** ح ع