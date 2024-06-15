مخبر يؤكد على التنفيذ الفوري لخطة التعاون الشاملة بين ايران وروسيا

وافادت "ارنا"، ان مخبر ادلى بهذا التصريح لدى استقباله عصر اليوم السبت، رئيس اللجنة الدولية بمجلس الدوما الروسي "ليوتيد سلوتيسكي"؛ حيث ثمّن مواقف التضامن ورسائل التعازي التي صدرت عن الحكومة والرئيس الروسيين الى حكومة وشعب ايران الاسلامية على خلفية حادث المروحية الذي استشهد فيه رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي" ومرافقوه.

واعتبر الرئيس الايراني بالوكالة، العلاقات بين طهران وموسكو، انها قائمة على مصالح مشتركة طويلة الامد ومستديمة؛ مؤكدا على ضرورة حسم وتنفيذ خطة التعاون المشترك الشاملة، وممر الشمال –جنوب وتفعيل خط رشت – استارا السككي (شمال ايران).

واضاف مخبر، في هذا اللقاء الذي حضره المساعد الخاص للرئيس الروسي "إيغور ليفيتين" ايضا، اكد على اتخاذ قرارات مناسبة من اجل تنفيذ الاتفاقات الثنائية في اقرب وقت ممكن.

كما لفت الى اهمية استكمال ممر الشمال – جنوب، وطريق رشت – استارا السككي؛ منوها بتوفر الارضيات المناسبة من اجل تنفيذ المشروع الاخير.

ومضى الى القول : نظرا لاهمية هذا المشروع الضخم، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها كامل الاستعداد لتنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا الشان.

من جانبه، جدد المسؤول البرلماني الروسي مشاعر العزاء والمواساة، اصالة ونيابة عن رئيس جمهورية روسيا، مع ايران حكومة وشعبا في واقعة استشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه.

ووصف سلوتيسكي تطوير التعاون بين موسكو وطهران، انها كانت ضمن تطلعات رئيسي البلدين، وبما يلزم تنفيذ الاتفاقات التي ابرمت بينهما في اقرب وقت ممكن.

واشاد هذا المسؤول البرلماني الروسي، بالسياسات الفاعلة التي انتهجتها الخارجية الايرانية في عهد الحكومة الثالثة عشرة لحسم خطة التعاون المشترك الشاملة، مضافا الى انشاء ممر الشمال – جنوب وخط رشت - استارا السككي.

واعتبر سلوتيسكي انضمام ايران الى مجموعة الـ "بريكس" وايضا اتفاق التعاون الارواسي، مرحلة جديدة على صعيد توسيع العلاقات الايرانية مع دول المنطقة.

في سياق متصل، قدم كل من وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهرداد بذرباش"، والمساعد الخاص للرئيس الروسي "ايغور ليفيتين"، شرحا حول خطة التعاون الشاملة وايضا المباشرة في تنفيذ ممر الشمال – جنوب وانشاء طريق رشت – استارا السككي.

انتهى ** ح ع