أبو عبيدة يتوعَّد بمزيد من كمائن الموت: عملية رفح تؤكد فشل العدو أمامنا

وفي رسالة مكتوبة نشرها في قناته عبر "تلغرام"، شدّد أبو عبيدة على استمرار "الضربات الموجعة للعدو في كل مكان يوجد فيه"، مشيراً إلى أنه لن يجد "سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا".

ونفّذت كتائب القسّام كميناً مركَّباً ضدّ قوات الاحتلال، في منطقة الحي السعودي في تل السلطان، غربي مدينة رفح، مستهدفةً جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت القسّام، أنّه فور وصول قوة بهدف إنقاذ أفراد الطاقم، استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع "النمر" بقذيفة "الياسين 105"، الأمر الذي أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

هذه الحادثة دفعت "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ليُقر بمقتل 8 من جنوده وضباطه، من جرّاء استهداف الناقلة. وبين القتلى الإسرائيليين الثمانية، نائب قائد سرية في لواء الهندسة "601".

انتهى ** 2342