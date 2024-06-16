١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85510405
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أبو عبيدة يتوعَّد بمزيد من كمائن الموت: عملية رفح تؤكد فشل العدو أمامنا

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ ص
رمز الخبر: 85510405
أبو عبيدة يتوعَّد بمزيد من كمائن الموت: عملية رفح تؤكد فشل العدو أمامنا

طهران / 15 حزيران/ يونيو/ارنا- قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إنّ "عمليتنا المركّبة والنوعية اليوم، في رفح، هي تأكيد جديد لفشل العدو أمام مقاومتنا، وضربة موجعة لجيشه"، مؤكداً أن "لدينا المزيد".

وفي رسالة مكتوبة نشرها في قناته عبر "تلغرام"، شدّد أبو عبيدة على استمرار "الضربات الموجعة للعدو في كل مكان يوجد فيه"، مشيراً إلى أنه لن يجد "سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا".

ونفّذت كتائب القسّام كميناً مركَّباً ضدّ قوات الاحتلال، في منطقة الحي السعودي في تل السلطان، غربي مدينة رفح، مستهدفةً جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت القسّام، أنّه فور وصول قوة بهدف إنقاذ أفراد الطاقم، استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع "النمر" بقذيفة "الياسين 105"، الأمر الذي أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

هذه الحادثة دفعت "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ليُقر بمقتل 8 من جنوده وضباطه، من جرّاء استهداف الناقلة. وبين القتلى الإسرائيليين الثمانية، نائب قائد سرية في لواء الهندسة "601".

انتهى ** 2342

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