المشاط: لاستمرار المرحلة الرابعة من حظر الملاحة حتى وقف العدوان على غزة

وأكد المشاط مساندة اليمن الكاملة للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، "حتى تحرير أرضه كاملة، وطرد الغزاة وتحرير المسجد الأقصى".

وأشاد بكل المواقف العملية المشرفة دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في لبنان والعراق وسوريا وإيران، مؤكداً "استمرار المرحلة الرابعة من حظر الملاحة إلى الموانئ الصهيونية، حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

وأكد المشاط استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها المساندة ضد كيان الاحتلال، في البر والبحر والجو.

وكان المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن، الخميس، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب، انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وقبل أيام، كشف تقرير لوكالة استخبارات وزارة الدفاع الأميركية أنّ عدد الهجمات البحرية، التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، منذ الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى الآن، في البحر الأحمر وخليج عدن، لا يقل عن 175 هجوماً.

وأشار التقرير إلى أنّ شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض بنسبة 90%، مؤكداً أنّ 29 شركة كبرى للطاقة والشحن غيّرت طرقها لتجنب الهجمات.

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