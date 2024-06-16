١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85510409
T T
٠ Persons

سمات

المشاط: لاستمرار المرحلة الرابعة من حظر الملاحة حتى وقف العدوان على غزة

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ ص
رمز الخبر: 85510409
المشاط: لاستمرار المرحلة الرابعة من حظر الملاحة حتى وقف العدوان على غزة

طهران / 15 حزيران/يونيو/ارنا- دان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، السبت، "الجرائم الصهيونية الأميركية الغربية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد المشاط مساندة اليمن الكاملة للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، "حتى تحرير أرضه كاملة، وطرد الغزاة وتحرير المسجد الأقصى".

وأشاد بكل المواقف العملية المشرفة دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في لبنان والعراق وسوريا وإيران، مؤكداً "استمرار المرحلة الرابعة من حظر الملاحة إلى الموانئ الصهيونية، حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

وأكد المشاط استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها المساندة ضد كيان الاحتلال، في البر والبحر والجو.

وكان المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن، الخميس، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب، انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وقبل أيام، كشف تقرير لوكالة استخبارات وزارة الدفاع الأميركية أنّ عدد الهجمات البحرية، التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، منذ الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى الآن، في البحر الأحمر وخليج عدن، لا يقل عن 175 هجوماً.

وأشار التقرير إلى أنّ شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض بنسبة 90%، مؤكداً أنّ 29 شركة كبرى للطاقة والشحن غيّرت طرقها لتجنب الهجمات.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .