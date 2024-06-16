١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85510420
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سفير إيران لدى العراق : الشعب الفلسطيني مثال للمقتدر المظلوم

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٠٨ ص
رمز الخبر: 85510420
سفير إيران لدى العراق : الشعب الفلسطيني مثال للمقتدر المظلوم

بغداد / 15 حزيران/يونيو/ارنا- وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الشعب الفلسطيني بأنه مثال للمقتدر المظلوم ، داعيا وسائل الإعلام إلى نقل واقع المنطقة إلى جماهيرها في جميع أنحاء العالم.

وعقب زيارته للجرحى الفلسطينيين من سكان غزة الذين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات بغداد للمعالجة، وصف السفير آل صادق الشعب الفلسطيني بانه مثال للمقتدر المظلوم، داعيا وسائل الإعلام الى نقل واقع المنطقة إلى جماهيرها في جميع انحاء العالم.

انتهى ** 2342

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