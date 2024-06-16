سفير إيران لدى العراق : الشعب الفلسطيني مثال للمقتدر المظلوم

وعقب زيارته للجرحى الفلسطينيين من سكان غزة الذين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات بغداد للمعالجة، وصف السفير آل صادق الشعب الفلسطيني بانه مثال للمقتدر المظلوم، داعيا وسائل الإعلام الى نقل واقع المنطقة إلى جماهيرها في جميع انحاء العالم.

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