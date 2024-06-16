السيد الحوثي: من دروس الحج هی المناصرة الصادقة للشعب الفلسطيني المظلوم

وتوجه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بالتهاني والتبريكات إلى حجاج بيت الله الحرام، والأمة الإسلامية، وفي المقدمة الشعب الفلسطيني، والشعب اليمني، والمرابطين في الجبهات، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في بيان له، ان مناسبة عيد الأضحى المبارك أتت لتحرر البشر من الخضوع للطاغوت المستكبر المرتبط بالشيطان الا ان الامة الاسلامية تعاني الحرمان من الاستفادة من الحج وعطائه العظيم فـي بناء الأمة وترسيخ وحدتها والبراءة من الشيطان وحزبه.

وشدد على مسئولية المسلمين الدينية فـي نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم بكل الوسائل المشروعة وفـي كل المجالات مؤكدا ثبات الشعب اليمني على موقفه وهتافه الصادق الذي خاطب به الشعب الفلسطيني: (لستم وحدكم.. ومعكم حتى النصر).

واشار بيان السيد القائد إلى ان الشعب اليمني -بتوفيق الله ومعونته- لن يألو جهدًا فـي أداء واجبه الجهادي المقدس فـي إسناد الشعب الفلسطيني ومجاهديه.

واضاف: شعبنا اليوم هو الأكثر فاعلية وتأثيرًا فـي عملياته العسكرية واستهداف السفن المرتبطة بالأعداء ويسعى إلى المزيد والارتقاء فـي كافة أنشطته الجهادية.

وتوجه في بيانه بالتهاني والتبريكات إلى حجاج بيت الله الحرام وإلى الأمة الإسلامية وفي المقدمة الشعب الفلسطيني ومجاهديه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما توجه بالتهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني والمجاهدين المرابطين فـي كل الجبهات وميادين العزة والكرامة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية التي تؤدي واجبها الجهادي وتجسد التزامها فـي الدفاع عن أمن وحرية الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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