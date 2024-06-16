باقري كني: على الدول الإسلامية استخدام كافة الأدوات المتاحة لوقف الحرب في غزة

وتحدث باقري كني في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن المواضيع التي تهم الجانبین وآخر المستجدات في غزة .

وهنأ الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا،بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأشار إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها کیان الاحتلال الصهیوني بحق الفلسطينيين سيما اهل غزة.

وقال: من الضروري أن تستخدم الدول الإسلامية جميع الأدوات المتاحة لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة بشكل أسرع ولمساعدة الشعب المظلوم في هذه المنطقة.

من جانبه هنأ وزير خارجية الإمارات في الاتصال الهاتفي، ایران حكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وجدد التعازي باستشهاد الرئيس الايراني السید "ابراهیم رئيسي" ووزير الخارجية الشهید "أمير عبد اللهيان" .

وأشار إلى اجتماع بالأردن بشأن القضية الفلسطينية، وأكد على إرسال مساعدات إنسانية وإجراءات فعالة لوقف اعتداءات الکیان الصهيوني.

وقال: الإمارات تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة، وهذا واجبنا الإنساني.

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