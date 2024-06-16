ايران تحصد ذهبيتين و 3 فضيات في بطولة آسيا للتجديف

وتقام بطولة التجديف للشباب تحت 23 عاما في المياه الهادئة من 14 الى 16 حزيران/ يونيو في باتايا بتايلاند.

ويشارك في هذه المسابقات المنتخب الإيراني الذي يضم 18 رياضيا و4 مدربين عن فئتي السيدات والرجال في التجديف والتجديف بالكاياك.

وفي صباح اليوم الاخير من منافسات بطولة اسيا للتجديف،فازت اللاعبتان الايرانيتان زهرا مطهر وهستي نصيري بالمركز الثاني ونالتا الميدالية الفضية عن فئة التجديف تتابع زوجي للسيدات تحت 23 سنة بزمن قدره 48.529 ثانية. بينما احتلت تايلاند المركز الاول والهند المركز الثالث في هذه المسابقة.

وفاز عباس حسيني وتانيا كاركربور بالمركز الاول وحصدا الميدالية الذهبية في مسابقات الكاياك الزوجي المختلط تحت 23 سنة لمسافة 500 متر بزمن قدره 1. :39.849 دقيقة، بعد ان تنافسا مع متسابقين من كازاخستان وفيتنام وأوزبكستان وقرغيزستان وتايلاند.بينما نالت أوزبكستان الميدالية الفضية وتايلاند الميدالية البرونزية.

وتنافست إلناز شفيعيان وتانيا كاركربور في سباق الكاياك الزوجي للسيدات تحت 23 سنة لمسافة 500 متر مع متنافستين من كازاخستان وفيتنام وأوزبكستان وتايلاند، وفي النهاية حصلتا على المركز الأول بزمن قدره 1:49.671 دقيقة، وفازتا بالميدالية الذهبية.بينما فازت أوزبكستان بالميدالية الفضية وتايلاند بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات قوارب الكاياك الرباعي للرجال لمسافة 500 متر، احرز اللاعبون الايرانيون عباس حسيني ويزدان زراعت كار وأمير رضا برزكر وأمير رضا أولاديان الميدالية الفضية بزمن قدره 1:26.470 دقيقة، بعد ان تنافسوا مع متسابقين من كازاخستان وسنغافورة وأوزبكستان والهند وتايبيه الصينية.بينما فازت أوزبكستان بالميدالية الذهبية وكازاخستان بالميدالية البرونزية.

وتنافست أرشين رضا نجاد وترنم أكبر زادة مع متنافستين من كازاخستان وفيتنام وأوزبكستان وتايلاند والصين تايبيه في نهائي قوارب الكاياك الشبابية الزوجي للسيدات لمسافة 500 متر، وفي النهاية حصلتا على المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 1:51.583 دقيقة .بينما فازت كازاخستان بالميدالية الذهبية وفيتنام بالميدالية البرونزية.

وتعقب هذه المنافسات مساء اليوم منافسة اللاعبين الايرانيين في المنافسات النهائية المتبقية لسباقات 500 و200 متر.

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