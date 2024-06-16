كتائب القسام: كل عام وأنتم بألف خير ولتحرير القدس أقرب

ووجهت رسالة مرفقة بالفيديو جاء فيها:

إلى كل من ضحّى وصبر.. وكل من آوى ونصر.. وكل من ساند وآزر..

لغزتنا الصامدة.. ولشعبنا الفلسطيني الأبي

للمقاومة الباسلة في شتّى الجبهات

لأمتنا الإسلامية والعربية العظيمة

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أضحى مبارك

40 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى رغم قيود الاحتلال

وأدى أكثر من 40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى وأثناء خروجهم منه ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 آلاف مصل أدوا صلاة العيد، بسبب الاغلاق المشدد على المصلين ومنع الآلاف من الدخول.

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