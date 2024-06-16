١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٦ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85510687
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كتائب القسام: كل عام وأنتم بألف خير ولتحرير القدس أقرب

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٦ ص
رمز الخبر: 85510687
كتائب القسام: كل عام وأنتم بألف خير ولتحرير القدس أقرب

طهران / 16 حزيران/يونيو/ارنا-هنأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بحلول عيد الأضحى عبر مقطع فيديو ضمنتها جانبا من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة.

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ووجهت رسالة مرفقة بالفيديو جاء فيها:

إلى كل من ضحّى وصبر.. وكل من آوى ونصر.. وكل من ساند وآزر..

لغزتنا الصامدة.. ولشعبنا الفلسطيني الأبي

للمقاومة الباسلة في شتّى الجبهات

لأمتنا الإسلامية والعربية العظيمة

كل عام وأنتم بألف خير ولتحرير القدس أقرب

أضحى مبارك

40 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى رغم قيود الاحتلال

وأدى أكثر من 40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى وأثناء خروجهم منه ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 آلاف مصل أدوا صلاة العيد، بسبب الاغلاق المشدد على المصلين ومنع الآلاف من الدخول.

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