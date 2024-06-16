١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٣١ ص
رمز الخبر: 85510751
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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فريقا تنس الطاولة الإيراني للسيدات وللرجال يفوزان بالميدالية البرونزية بدورة ألعاب البريكس الروسية

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٣١ ص
رمز الخبر: 85510751
فريقا تنس الطاولة الإيراني للسيدات وللرجال يفوزان بالميدالية البرونزية بدورة ألعاب البريكس الروسية

طهران/16 حزيران/يونيو/ إرنا - فاز فريقا تنس الطاولة الايراني للسيدات والرجال بالميدالية البرونزية في كأس دورة ألعاب البريكس الروسية.

وتأهل فريق تنس الطاولة الإيراني للسيدات الى الدور ربع النهائي بعد فوزه على البرازيل وفنزويلا.

وبعد مواجهته فريق تنس الطاولي الروسي للسيدات، البلد المضيف، اليوم الأحد في الدور نصف النهائي، حصل فريق تنس الطاولة الإيراني للسيدات على الميدالية البرونزية .

وضم الفريق الايراني للسيدات في بطولة البريكس التي استضافتها مدينة كازان الروسية، كل من اللاعبات الینا رحیمي، سارا شهسواري، صبا سراجي و فاطمة یاري والمدربة آزادة سرافراز.

فريقا تنس الطاولة الإيراني للسيدات وللرجال يفوزان بالميدالية البرونزية بدورة ألعاب البريكس الروسية

فريقا تنس الطاولة الإيراني للسيدات وللرجال يفوزان بالميدالية البرونزية بدورة ألعاب البريكس الروسية

وفي الدور نصف النهائي أيضا، حصل فريق تنس الطاولة الايراني للرجال على المركز الثالث بعد هزيمته أمام الصين.

وتأهل المنتخب الإيراني للرجال الى الدور نصف النهائي بفوزه على منتخبي جمهورية أذربيجان والهند.

وضم الفريق الايراني للرجال في بطولة البريكس التي استضافتها مدينة كازان الروسية، كل من اللاعبين حميد رضا طاهرخاني ،متين حيدري ،مهدي معدن كن ومحمد موسوي والمدرب لطف الله نسبي.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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