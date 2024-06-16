فريقا تنس الطاولة الإيراني للسيدات وللرجال يفوزان بالميدالية البرونزية بدورة ألعاب البريكس الروسية

وتأهل فريق تنس الطاولة الإيراني للسيدات الى الدور ربع النهائي بعد فوزه على البرازيل وفنزويلا.

وبعد مواجهته فريق تنس الطاولي الروسي للسيدات، البلد المضيف، اليوم الأحد في الدور نصف النهائي، حصل فريق تنس الطاولة الإيراني للسيدات على الميدالية البرونزية .

وضم الفريق الايراني للسيدات في بطولة البريكس التي استضافتها مدينة كازان الروسية، كل من اللاعبات الینا رحیمي، سارا شهسواري، صبا سراجي و فاطمة یاري والمدربة آزادة سرافراز.

وفي الدور نصف النهائي أيضا، حصل فريق تنس الطاولة الايراني للرجال على المركز الثالث بعد هزيمته أمام الصين.

وتأهل المنتخب الإيراني للرجال الى الدور نصف النهائي بفوزه على منتخبي جمهورية أذربيجان والهند.

وضم الفريق الايراني للرجال في بطولة البريكس التي استضافتها مدينة كازان الروسية، كل من اللاعبين حميد رضا طاهرخاني ،متين حيدري ،مهدي معدن كن ومحمد موسوي والمدرب لطف الله نسبي.

انتهى**ر.م