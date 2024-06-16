مسؤول أممي: ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل

وقال "مایکل فخري" في تصريحات لقناة "الجزيرة": إن ما يراه في غزة هو إحدى أكبر حالات التجويع في التاريخ، مشيرا إلى أن "إسرائيل أعلنت حملة تجويعية على القطاع في أكتوبر ورأينا الأطفال يموتون".

واکد: "إسرائيل" أعلنت حملة تجويع على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، ورأينا الأطفال يموتون.

واضاف:ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل.

وتابع المقرّر الخاص المعني بالحق في الغذاء: الخبراء الأمميون المستقلون يعدّون ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

کما قال: أطفال فلسطين يحتاجون دعما من المجتمع الدولي لإنهاء معاناتهم.

واردف:معاناة الفلسطينيين مستمرة بسبب دعم واشنطن وحلفاء إسرائيل لها.

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