استمرارا لانجازات حكومة الرئيس الشهيد.. المؤسسة الوطنية للمواصفات عضوا في اللجنة الكهروتقنية الدولية

وقال آئيني في مقابلة مع ارنا في مدينة كرج غرب طهران: ان عضوية مؤسسة الوطنية للمواصفات في اللجنة الكهروتقنية الدولية تمثل انجازا كبيرا في سجل الحكومة الحالية.

واوضح بعد عضوية هذه المؤسسة في اللجنة الكهروتقنية الدولية اصبحت ايران ضمن 53 دولة صناعية نامية في العالم التي انضمت الى هذه اللجنة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والمانيا وفرنسا و اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وصرح ان هذه العضوية تسهل تصدير المواد الصناعية من بلادنا إلى الأسواق العالمية ضمن 23 مجموعة من المنتجات بما فيها قطع الغيار الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة الكهربائية المنزلية والمعدات و المستلزمات الطبية ومعدات الإضاءة والقياس.

واشار الى الانجازات التي حققتها ايران في مجال الصناعة والتجارة واضاف : اننا تمكنا من تحقيق قفزة في الانتاج وفسح المجال امام نشاط المنتجين ورجال الاعمال و التجار المحليين و كذك توفير فرصة لتصدير منتجاتهم وخدماتهم الى الخارج الى جانب خفض تكاليف التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني وتحسين اجواء العمل للمنتجين المحليين.

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