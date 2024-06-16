هنية: الحل في غزة يتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل

وقال هنية، اليوم الأحد، في مستهل كلمته "عيد آخر يمر على فلسطين وغزة تكافح ضد الغزاة المحتلين على كل الجبهات، فنحن في خضم ملحمة تاريخية ندافع فيها عن أرضنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا".

وتابع: ان "شعبنا يعيش الحصار الخانق وأقصى أنواع المعاناة من نزوح إلى نزوح ومن قصف إلى قصف، ورغم ذلك لن يرى العدو من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والانتماء، وان أهلي في القطاع قدموا ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس ويتحملون صنوف الألم بثبات وصبر".

وأضاف: "نحن على يقين بوعد الله لنا بالنصر والتحرير والتمكين والعدو المجرم الذي يرتكب إبادة جماعية وحشية فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها" موجها تحية " لرجالنا في القسام وكتائب المقاومة الذين قدموا نموذجا فريدا للمجاهد المقاوم المتمسك بحقه".

وشدد هنية على ان "طوفان الأقصى معركة تاريخية وبوادر نتائجه ماثلة في مختلف الاتجاهات، وان أبناء القسام وكل كتائب المقاومة أبدعوا في الحفاظ على قدرة المقاومة على الإثخان في العدو في كل المواقع، ولذلك نقول لكتائبنا المجاهدة إن الله لن يضيع جهادكم الذي سيثمر عزا ونصرا عما قريب".

ووجه هنية رسالة الى جبهات الاسناد في لبنان والعراق واليمن قائلا "نقول لكتائب المقاومة الإسلامية في العراق إنكم تؤكدون أن عدونا واحد وأن أمتنا واحدة".

أبدت فصائل المقاومة جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل التوصل لاتفاق يحقن دماء شعبنا

وتطرق إلى اخر تطورات مفاوضات صفقة التبادل والمقترح الامريكي قائلا "أبدت حماس وكل فصائل المقاومة جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل التوصل لاتفاق يحقن دماء شعبنا ويوقف العدوان، وردنا على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن"

وتابع: " ان الاحتلال يواصل محاولاته التحايل والخداع بهدف الحصول على الأسرى واستئناف حرب الإبادة، وقد آن الأوان لأن تنجز حقوقنا الأصيلة والمشروعة".

وأبدى هنية تمسك الحركة بدور الوساطء، قائلا: "نتمسك بدور الوسطاء وأهمية ما يقومون به ومستعدون لإعطاء الفرصة لإنجاز مهمتهم بإنهاء الحرب في غزة، وحماس جادة لإنجاز اتفاق يحقق وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة والإعمار وصفقة تبادل، الغطاء الذي توفره بعض الدول خاصة الولايات المتحدة للاحتلال بات مكشوفا شعبيا وسياسيا وقانونيا وإنسانيا".

وشدد على ان "بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير". مضيفا ان الحرب لم تفشل على غزة وشعبنا فحسب بل فشلت معها الحرب السياسية والإعلامية".

ودعا هنية الجميع للتحرك لإجبار العدو على فتح كل المعابر وإدخال كل احتياجات شعبنا بشكل فوري وعاجل، مضيفا "نحن على موعد مع الحرية لأسرانا قريبا بإذن الله".

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