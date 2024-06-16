١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85511199
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مسؤول قضائي ايراني رفيع يتوجه الى روسيا

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:١٩ م
رمز الخبر: 85511199
مسؤول قضائي ايراني رفيع يتوجه الى روسيا

طهران / 16 حزيران / يونيو / ارنا – غادر رئيس المحكمة العليا في جمهورية ايران الاسلامية "حجة الاسلام محمد جعفر منتظري" البلاد اليوم الاحد، متوجها الى روسيا.

وافادت ارنا، ان وفدا قضائيا رفيع المستوى يرافق حجة الاسلام منتظري في زيارته الحالية لروسيا، حيث سيحضر اجتماع رؤساء المحاكم العليا بالدول الاعضاء لمجموعة "بريكس".

ومن المتوقع ان يناقش هذا الاجتماع العديد من الملفات القضائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك : توحيد الاعراف القضائية، وحماية الحقوق الاجتماعية للرعايا (الاجانب)، والدفاع عن حقوق المستثمرين، والدفاع عن حقوق الانسان والحريات السياسية.

علما، بان اجتماع رؤساء المحاكم العليا في اطار مجموعة بريكس، سيبدا اعماله غدا الاثنين (17 حزيران / يونيو 2024م) ويستمر حتى الـ 21 من الشهر نفسه؛ باستضافة مدينة سوتشي الروسية.

انتهى ** ح ع

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