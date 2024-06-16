١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85511533
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مخبر يهنئ قادة وشعوب الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ م
رمز الخبر: 85511533
مخبر يهنئ قادة وشعوب الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

طهران / 15 حزيران / يونيو/ارنا- هنأ الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر قادة وشعوب الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ، عيد التحرر من الماديات الدنيوية والاستسلام الخالص لله، والسير على طريق العبودية والخدمة المخلصة.

وأعرب مخبر عن أمله في ان نشهد ببركة هذا العيد العظيم والميمون نهاية جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتعزيز الوحدة والتضامن بين الشعوب الإسلامية وعالم زاخر بالسلام والتعاطف والعدالة.

كما سمى في هذه الرسالة عيد الأضحى عيد التسليم لأمر الله وأضاف انه الآن وبينما يحتفل  مسلمو العالم بهذا العيد العظيم، فقد مضى أكثر من 9 أشهر على مواجهة الأمة الإسلامية لأزمة عظيمة في فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، والعالم الغربي المتحضر على الظاهر يتفرج على قتل شعب غزة المظلوم والمقاوم على يد الكيان الصهيوني الغاصب، وتشريد وتجويع النساء والأطفال الأبرياء في تلك المنطقة.

انتهى ** 2342

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