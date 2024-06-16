١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85511547
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مخبر يوعز بالاسراع في انقاذ المحاصرين في حادث انهيار منجم شازند

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ ص
رمز الخبر: 85511547
مخبر يوعز بالاسراع في انقاذ المحاصرين في حادث انهيار منجم شازند

طهران / 16 حزيران / يونيو/ ارنا- اوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوكالة، في اتصال هاتفي مع محافظ المحافظة المركزية، بالاسراع في عملية انقاذ المحاصرين في حادث انهيار منجم في شازند.

وفي اتصال هاتفي اجراه مع محافظ المحافظة المركزية فرزاد مخلص الائمة، اكد مخبر ضرورة الإسراع بإسعاف الجرحى وحشد كافة أجهزة الإنقاذ لتوفير المرافق والتجهيزات اللازمة لإنقاذ حياة المحاصرين تحت الأنقاض.

ورأى القائم بأعمال رئيس الجمهورية أنه من الضروري إجراء تحقيق دقيق في الحادث، وطلب من المحافظ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث بالتعاون مع جميع المؤسسات ذات الصلة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي قدم محافظ المحافظة المركزية فرزاد مخلص الائمة تقريرا عن كيفية انهيار المنجم وآخر تطورات إدارة الحادث وإغاثة الجرحى.

يذكر انه في الساعة 10:50 من صباح يوم الأحد حدث انهيار في منجم اراك- شازند في منطقة بل دواب بالمحافظة المركزية وسط ايران.

وبحسب التقارير الواصلة فإن أربعة أشخاص محاصرون في هذا المنجم، وتم إرسال فرق إنقاذ على شكل سبعة فرق للتدخل السريع وستة فرق ANST (كلاب كاشفة) من محافظات المركزية وقم ولرستان وهمدان إلى المنطقة للبحث وإنقاذ المحاصرين.

انتهى ** 2342

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