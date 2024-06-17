١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85511571
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مسؤول يتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بانهيار منجم شازند

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٠٤ ص
رمز الخبر: 85511571
مسؤول يتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بانهيار منجم شازند

اراك / 16 حزيران/ يوينيو/ارنا- اعلن نائب محافظ المحافظة المركزية للشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية عن انتشال جثتين من تحت الانقاض اثر حادث انهيار منجم شازند بعد حوالي سبع ساعات من الجهود المبذولة من قبل فرق الاغاثة والانقاذ.

وقال "بهنام نظري" في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" مساء الأحد: تتابع فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة للمحافظة، بالتعاون مع المحافظات المجاورة، أعمال الإغاثة في مكان انهيار منجم شازند.

واضاف: في عملية الإنقاذ هذه، يتم استخدام كلاب الكشف عن الحياة وأجهزة الكشف عن المعادن للبحث عن افراد محاصرين آخرين.

من جانبه قال حاكم مدينة شازند في مقابلة مع وكالة "إرنا": نظرًا لحقيقة أن الركام الموجود في منجم هذه المدينة كبير وعلى منحدر ، فان عمليات الانقاذ تواجه صعوبات.

وأضاف لطف الله برندين: ان اعمال ازالة الانقاض تتم على قدم وساق بوجود فرق الخبراء في مجال الإنقاذ والإغاثة في مكان الحادث.

وتابع: تم العثور على جثتي شخصين محاصرين تحت الأنقاض وما زالت عملية إنقاذ الآخرين مستمرة.

وفي تمام الساعة 10:05 من صباح يوم الأحد ، وقع انهيار في منجم أراك- شازند في منطقة "بل دواب" بالمحافظة المركزية وسط ايران.

وحوصر أربعة أشخاص في هذا المنجم، وانتشل رجال الإنقاذ جثتي شخصين، ولا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ حياة الشخصين الآخرين.

انتهى ** 2342

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