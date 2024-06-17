مسؤول يتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بانهيار منجم شازند

وقال "بهنام نظري" في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" مساء الأحد: تتابع فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة للمحافظة، بالتعاون مع المحافظات المجاورة، أعمال الإغاثة في مكان انهيار منجم شازند.

واضاف: في عملية الإنقاذ هذه، يتم استخدام كلاب الكشف عن الحياة وأجهزة الكشف عن المعادن للبحث عن افراد محاصرين آخرين.

من جانبه قال حاكم مدينة شازند في مقابلة مع وكالة "إرنا": نظرًا لحقيقة أن الركام الموجود في منجم هذه المدينة كبير وعلى منحدر ، فان عمليات الانقاذ تواجه صعوبات.

وأضاف لطف الله برندين: ان اعمال ازالة الانقاض تتم على قدم وساق بوجود فرق الخبراء في مجال الإنقاذ والإغاثة في مكان الحادث.

وتابع: تم العثور على جثتي شخصين محاصرين تحت الأنقاض وما زالت عملية إنقاذ الآخرين مستمرة.

وفي تمام الساعة 10:05 من صباح يوم الأحد ، وقع انهيار في منجم أراك- شازند في منطقة "بل دواب" بالمحافظة المركزية وسط ايران.

وحوصر أربعة أشخاص في هذا المنجم، وانتشل رجال الإنقاذ جثتي شخصين، ولا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ حياة الشخصين الآخرين.

انتهى ** 2342