شهداء وجرحى من جراء قصف الاحتلال حي الشيخ رضوان ورفح في غزة

كما استهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، الليلة، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، في إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلاً بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

كما شن طيران الاحتلال الحربي غارة عنيفة على مدينة غزة، بالتزامن مع عدة غارات استهدفت محيط وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس الأحد، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37.337 شهيداً و85299 جريحاً.

كما أشارت الوزارة إلى أنّه "لا يزال عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، من دون أن تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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