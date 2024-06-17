ألعاب البريكس... ايران تحصد 4 ذهبيات و 10 فضية و 11 برونزية في الووشو

وفي هذه الالعاب التي يتنافس فيها 4751 رياضيًا ورياضية من 60 دولة خلال 12 يومًا، فاز فريق الووشو الايراني المكون من 18 عضواً وعضوة في فئة الساندا للسيدات والرجال (5 رجال و 3 سيدات) والتالو للسيدات والرجال (5 رجال و5 سيدات) بـ 25 ميدالية ملونة منها 4 ذهبيات و 10 فضية و 11 برونزية.

ومع الأداء المميز في لعبة الووشو، صعدت إيران إلى المركز الرابع في جدول توزيع الميداليات لهذه الألعاب، وتحتل روسيا وبيلاروسيا والصين المراكز من الأول إلى الثالث في الترتيب الفرقي. وبعد ايران التي حلت في المركز الرابع في هذه الألعاب لغاية الان، جاءت أوزبكستان والبرازيل ومنغوليا وأرمينيا وأذربيجان وتركيا في المراكز من الخامس إلى العاشر.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات "ألعاب بريكس 2024" حتى 23 حزيران /يونيو الجاري.

ويتنافس المشاركون في الألعاب في 27 مسابقة رياضية، مثل كرة القدم والووشو والتنس والغولف والشطرنج وركوب الخيل وغيرها.

وسيتم منح 387 مجموعة من الميداليات في ألعاب "بريكس 2024".

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