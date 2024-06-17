باقري كني يؤكد على اتخاذ قرار اسلامي مشترك لوقف الحرب على غزة

وافادت ارنا، اليوم الاثنين، ان باقري كني تباحث هاتفيا مع وزير خارجية افغانستان بالوكالة "امير خان متقي"، مستعرضا التعاون الثنائي واخر التطورات المتعلقة بالحرب على غزة وجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في هذا القطاع.

وعلى صعيد اخر، اكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة، ارادة الجمهورية الاسلامية في دعم افغانستان لكي تتجاوز مرحلة التحديات الراهنة وتنعم باعلى مستوى من الازدهار.

واردف قائلا : ايران مستعدة للتعاون مع افغانستان في شتى المجالات ومواصلة دعمها للشعب الافغاني.

وعودة الى الساحة الفلسطينية، نوه باقري كني الى مبادرة جنوب افريقيا المتمثلة في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني عند محكمة الجنايات الدولية، والى جانبها عدد من الدول الاخرى، منها دول امريكا اللاتينية التي قطعت علاقاتها مع هذا الكيان؛ مؤكدا ضرورة اتخاذ قرار مشترك من قبل الدول الاسلامية ولاسيما في اطار منظمة التعاون الاسلامي من اجل الضغط على الكيان الصهيوني بالتوقف عن جرائمه في حق الفلسطينيين.

من جانبه، قدم وزير الخارجية الافغاني التهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك؛ متطلعا الى توسيع العلاقات بين كابول وطهران في مختلف المجالات واكثر من اي وقت مضى.

انتهى ** ح ع