متحدث الخارجية : ادعياء حقوق الانسان المخادعون منحوا "اسرائيل" الحصانة في قتل الاطفال

جاء ذلك في تدوينة نشرها كنعاني عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاثنين؛ مردفا : ان المتحدث باسم صندوق حماية الطفل الاممي (اليونيسيف) صرح بان "الحرب في غزة هي حرب على الاطفال".

كما لفت، بان الحرب على غزة سجّلت اكبر عدد من القتلى بين زملائه، مقارنة بسائر المواجهات على مدى تاريخ هذه المنظمة الدولية.

واكمل المتحدث باسم الخارجية : هنا يطرح هذا السؤال، انه بالرغم من تلك الحقائق المؤلمة والمروعة، من هم الذين يمنحون كيان "اسرائيل" وقادته المجرمين وقاتلي الاطفال، ليستمروا في مجازرهم اليومية بحق الطفل والانسان، وذلك امام اعين العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان؟! مؤكدا بان "هؤلاء هم ادعياء حقوق الانسان المخادعون".

انتهى ** ح ع