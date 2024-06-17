١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85511766
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متحدث الخارجية : ادعياء حقوق الانسان المخادعون منحوا "اسرائيل" الحصانة في قتل الاطفال

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٣٨ ص
رمز الخبر: 85511766
متحدث الخارجية : ادعياء حقوق الانسان المخادعون منحوا "اسرائيل" الحصانة في قتل الاطفال

طهران / 16 حزيران/ يونيو / ارنا – تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" : من هم الذين منحوا الحصانة للكيان "الاسرائيلي" المجرم، لكي يستمر في قتل الاطفال والناس يوميا في فلسطين؟! مؤكدا بان "هؤلاء هم ادعياء حقوق الانسان المخادعون والوقحون".

جاء ذلك في تدوينة نشرها كنعاني عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاثنين؛ مردفا : ان المتحدث باسم صندوق حماية الطفل الاممي (اليونيسيف) صرح بان "الحرب في غزة هي حرب على الاطفال".

كما لفت، بان الحرب على غزة سجّلت اكبر عدد من القتلى بين زملائه، مقارنة بسائر المواجهات على مدى تاريخ هذه المنظمة الدولية.

واكمل المتحدث باسم الخارجية : هنا يطرح هذا السؤال، انه بالرغم من تلك الحقائق المؤلمة والمروعة، من هم الذين يمنحون كيان "اسرائيل" وقادته المجرمين وقاتلي الاطفال، ليستمروا في مجازرهم اليومية بحق الطفل والانسان، وذلك امام اعين العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان؟! مؤكدا بان "هؤلاء هم ادعياء حقوق الانسان المخادعون".

انتهى ** ح ع

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