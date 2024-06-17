١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85512040
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بدء المناظرة الاولى للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٥٤ م
رمز الخبر: 85512040
بدء المناظرة الاولى للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14

طهران / 17حزيران/ يونيو /ارنا- بدات قبل قليل، المناظرة الانتخابية الاولى بين 6 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دورته الرابعة عشرة.

وافادت ارنا، ان المناظرة الانتخابية الاولى اختُصت بالقضايا الاقتصادية الراهنة في البلاد، وعليه سيقوم كل من المرشحين بالرد على اسئلة عدد من الخبراء البارزين المعنيين بالشؤون الاقتصادية حول مختلف القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بمعالجة التضخم وزيادة الانتاج المحلي.

والمرشحون الستة لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في ايران، هم :

1.مصطفی بور محمدي

2. مسعود بزشکیان

3. سعید جلیلي

4. علیرضا زاکاني

5. محمد باقر قالیباف

6. سید امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي

علما، بان الانتخابات الرئاسية لنسختها الرابعة عشرة، ستجري يوم الجمعة 28 حزيران / يونيو الجاري، لاختيار تاسع رئيس لجمهورية ايران الاسلامية.

انتهى ** ح ع

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