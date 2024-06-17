نادي الأسير الفلسطيني: العدو الصهيوني اعتقل 640 طفلًا من الضفة منذ بدء العدوان

وقال نادي الأسير، في بيان يوم الاثنين: "منذ بدء حرب الإبادة، سُجلت ما لا يقل عن 640 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال". وهذا العدد الإجمالي يضم مَن أطلقت سلطات العدو سراحهم لاحقا ومَن تواصل اعتقالهم في سجونها.

وأضاف "يتعرض الأطفال في سجون الاحتلال، وعددهم (حاليا) نحو 250 طفلا لكافة الإجراءات الانتقامية ومنها: عمليات التنكيل والتعذيب والجرائم الطبيّة، التي يتعرض لها الأسرى (الكبار) في سجون ومعسكرات الاحتلال".

وأفاد نادي الأسير بوجود "مجموعة من الأطفال في (سجن) مجدو شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة جرى اعتقالهم من قطاع غزة"، دون معلومات إضافية.

وقال نادي الأسير إن السلطات الصهيونية اعتقلت يوم الأحد (أول أيام عيد الأضحى) الطفل بهاء كاظم حج محمد (7 أعوام) من بلدة المغير شرقي رام الله وأفرجت عنه بعد ساعات.

ووفق عائلة الطفل فإنه "كان في وسط البلدة، برفقة أطفال وفتية، عندما جرى اعتقالهم، حيث تتعرض بلدة المغير، كما كافة المحافظات والبلدات والمخيمات، لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال"، وفق البيان.

وأضاف نادي الأسير أن "بهاء تعرض للضرب على يديه بعد اعتقاله، وتعمد الاحتلال تركه عند نقطة بعيدة عن منزله، فيما أبقى على اعتقال ثلاثة آخرين، هم فتيان وشاب".

وجدد نادي الأسير مطالبته جميع المؤسسات الحقوقية الدولية لاستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، وأمام الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والمعتقلين.

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