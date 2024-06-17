المركز الاعلامي للحكومة الايرانية: تم توفير مليون فرصة عمل سنويا

وردا على الغموض الذي أثاره أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الـ14 في المناظرة التلفزيونية التي جرت مساء الاثنين، اصدر مركز الاعلام الحكومي بيانا جاء فيه: أن معدل البطالة في فترة الحكومة الـ13 انخفض إلى أدنى مستوى في السنوات الأخيرة كما تم الوفاء بوعد توفير مليون فرصة عمل في العام.

وبحسب هذا التقرير، فقد انخفضت نسبة البطالة من 9.6% في بداية الحكومة الثالثة عشرة (قبل عامين ونصف) إلى 7.6% في نهاية خريف العام 1402هـ.ش (انتهى في 19 اذار/مارس)، أي بانخفاض قدره نقطتان مئويتان.

كما بلغ معدل عمالة السكان البالغين من العمر 15 عامًا فما فوق في خريف العام 1402 هـ.ش 24.775.913، ما يعادل 38.3% من السكان النشطين، اي بزيادة نسبتها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بخريف العام 1401 هـ.ش.

وبحسب هذا التقرير، انخفضت أيضًا نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من 12.5% ​​في خريف العام 1401هـ.ش إلى 11.4% في خريف العام 1402هـ.ش، كما شهد عدد السكان غير النشيطين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في خريف عام 1402هـ مقارنة بخريف العام 1401 هـ.ش زيادة قدرها 145.999 شخصًا فقط (الخروج من سوق العمل) بينما زاد عدد السكان النشطين اقتصاديًا بمقدار 612.345 شخصًا (الداخلون إلى سوق العمل) في هذه الفترة. بلغ حجم فرص العمل التي تم ايجادها في هذه الفترة 705501 فرصة عمل.

إحصاءات العمالة بالدولة من أول عام 1402هـ إلى نهايته، بناء على معلومات النظام الوطني لرصد العمالة، تعادل 905.783 شخصا، وإحداث 426.966 فرصة عمل منزلية منذ بداية الحكومة الشعبية إلى نهاية 1402 هـ.ش ، وهو نمو يزيد عن 560% من فرص العمل التي تم خلقها في مجال العمالة، مقارنة بالسنتين الأخيرتين للحكومة الثانية عشرة.

أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل خفض معدل البطالة هو تخصيص تسهيلات خلق فرص العمل. وبناء على ذلك فقد تم دفع 97.897 مليار ريال من تسهيلات خلق فرص العمل وفق الملاحظة 18 لعام 1401هـ، كما تم دفع 570.6 مليار ريال من تسهيلات خلق فرص العمل لـ 8300 وحدة إنتاجية في عام 1402هـ.

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