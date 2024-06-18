١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٠٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85512345
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متحدث الحكومة: الشهيد رئیسي كان يولى اهتمامًا خاصًا بمجال العلاج والصحة

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٠٥ ص
رمز الخبر: 85512345
متحدث الحكومة: الشهيد رئیسي كان يولى اهتمامًا خاصًا بمجال العلاج والصحة

طهران / 18 حزيران/يونيو/ارنا- قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي" إن رئیس الجمهوریة الشهيد السید "ابراهیم رئیسي" كان يولي اهتمامًا خاصًا بمجال العلاج والصحة موضحا: كان يموت اکثر من 700شخص یومیا في ذروة تفشي فيروس كورونا فی الایام الاولی من تولی حکومة الشهید رئیسي زمام الأمور، لكن عدد الوفيات هذا بلغ إلى الصفر في هذه الحكومة.

وقال: نحن في آخر أيام الحكومة الـ13 ( حکومة الشهید رئیسي) وستجرى انتخابات مبكرة عقب استشهاد آية الله رئيسي ومرافقيه، لكن رجال الدولة ملتزمون بإتمام ما وعد به الرئيس الشهيد وبسرعة مضاعفة.

وأضاف: زاد الدعم المالي الحکومي حوالي 9 مرات في الحكومة الحالية.

واستطرد قائلا: انخفض معدل البطالة في حكومة الشهيد رئيسي من حوالي 10% إلى 8%. ويزداد معامل جيني في ظروف التضخم.
وأوضح: واجهنا ارتفاعاً حاداً في معدل التضخم في بداية الحكومة، لكن في ظروف التضخم، انخفض معامل جيني في هذه الحكومة.
یذکر أن معامل جيني هو مؤشر إحصائي بين صفر وواحد يشير إلى كيفية توزيع الدخل. وكلما اقترب من الصفر يعني انخفاض الفجوة بين الدخل والطبقية، وكلما تحرك نحو رقم واحد، يعني زيادة الفجوة بين الدخل والطبقية في المجتمع أو في البلد.

یتبع..

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