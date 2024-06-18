وفاة 11 حاجا ايرانيا في السعودية بسبب الحر الشديد

وأشار كوليوند الى أن العيادات المتخصصة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الايراني جاهزة لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، لافتا الى ان الطاقم المعالج قد قدم خدمات طبية لأكثر من 11 ألف حاج ايراني.

واضاف بأن الطاقم الطبي يواكب الحجاج الايرانيين في مراحل مناسك الحج كافة لمساعدتهم وتقديم الخدمات لهم.

وافاد كوليوند بأن 11 حاج إيراني قد توفوا حتى الان أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية، كما ان هناك 26 حاجا يعالجون في المستشفيات السعودية، موضحا انه وبشكل عام يمكن القول بأن الوضع الصحي للحجاج الإيرانيين في الحج جيد ومناسب.

وذكر كوليوند أن جمعية الهلال الأحمر الايراني قامت بالتنسيق والتخطيط الجيد مع وزير الصحة والهلال الأحمر السعودي، وتم تخصيص طائرة هليكوبتر لإيران في صحراء عرفات لنقل الحجاج الإيرانيين في حال احتياجهم الى المزيد من الخدمات الطبية.

واوضح انه و بشكل عام، فإن الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة في هذا البلد لديهما تعاون جيد ودقيق مع الهلال الأحمر الإيراني، لافتا الى ان بتعاونهم هذا وبمساندة الطاقم الطبي الايراني فان جميع الحجاج الإيرانيين بحالة جيدة.

يشار الى ان ايفاد الحجاج الايرانيين الى السعودية قد بدأ في 13 ايار/مايو ، وقد تم هذا العام إيفاد 87 الف و 550 شخصا عبر 614 رحلة جوية انطلقت من 21 محطة طيران ايرانية لأداء مناسك الحج.

و أعلنت السلطات السعودية أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ أكثر من 1.833 مليون شخص، و أن عدد حجاج الداخل بلغ 221,854 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين في السعودية.

كما أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، بينما بلغت نسبة حجاج الدول الآسيوية (عدا الدول العربية) 63.3%. كما بلغت نسبة حجاج الدول الأفريقية (عدا الدول العربية) 11.3%، في حين كانت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%.

انتهى**ر.م