استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي مكثف على وسط وجنوب غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طواقم الاسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزلا، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت ان طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37.347 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة 85372 آخرين.

انتهی**1426