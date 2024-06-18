١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ م
رمز الخبر: 85512913
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية بالأنابة يوعز لدراسة أبعاد الحريق الذي شب بمستشفى في رشت

١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ م
رمز الخبر: 85512913
رئيس الجمهورية بالأنابة يوعز لدراسة أبعاد الحريق الذي شب بمستشفى في رشت

رشت/ 18 حزيران/يونيو/ارنا – أصدر رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر، أمرا لمحافظ جيلان (شمال) بدراسة الابعاد الدقيقة لحادث الحريق الذي نشب في مستشفى "القائم (عج)" بمدينة رشت مركز المحافظة.

وقد اتصل مخبر منذ اندلاع الحريق، عدة مرات هاتفيا بمحافظ جيلان اسد الله عباسي للعمل على الاسراع في عمليات العناية بالمصابين واتخاذ اجراءات السلامة والامان في المستشفى ودراسة الابعاد الدقيقة للحادث.

كما اكد وزير الداخلية احمد وحيدي خلال اتصاله الهاتفي بالممثل الاعلى للحكومة في جيلان، على ضرورة اتخاذا الاجراءات اللازمة للعناية بالمصابين ودراسة اسباب الحادث.

اما محافظ جيلان اسد الله عباسي فقد اعطى خلال الاتصالات الهافتية شرحا عن الاجراءت المتخذة وتواجده ميدانيا في موقع الحادث ونقل المرضى الراقدين في مستشفى قائم الى المستشفيات الاخرى.

وكان محافظ رشت قد ابلغ الصحفيين خلال زيارته صباح اليوم لموقع الحريق انه تم اليوم نقل 142 مريضا ممن كانوا يرقدون في مستشفى قائم الذي اندلع فيه الحريق الى سائر مراكز العلاج بمدينة رشت.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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