سفيرا ايران وروسيا لدى فيينا، يلتقيان لبحث قضايا الوكالة الدولية

وكتب سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف على منصة "اكس": لقد التقيت اليوم سفير ومندوب ايران الدائم (لدى المنظمات الدولية في فيينا) محسن نذيري اصل."

واضاف "اننا تحدثنا في اللقاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وياتي هذا اللقاء بينما كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنى في اجتماعه الدوري قبل اسبوعين قرارا تقدمت الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا والمانيا حول البرنامج النووي الايراني. وعارضت روسيا والصين هذا القرار.