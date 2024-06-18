رئيس المحكمة العليا: على دول البريكس منع استمرار جرائم الكيان الصهيوني

موسكو / 18 حزيران / يونيو/ارنا- أعرب رئيس المحكمة العليا الايراني حجة الاسلام محمد جعفر منتظري الذي يزور روسيا لحضور اجتماع رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، في اللقاء مع رئيسة المحكمة العليا في الاتحاد الروسي ايرينا بادنوسافا عن امله بان يكون رد مجموعة البريكس مناسبا تجاه هجمات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة وان تمنع استمرار هذه الجرائم.

يتبع