رئيس المحكمة العليا: الدعم الاميركي للكيان الصهيوني وراء استمرار الابادة الجماعية في غزة

وخلال لقائه الثلاثاء رئيس المحكمة العليا البيلاروسي فالنتين سوكالو، على هامش اجتماع رؤساء المحاكم العليا لدول مجموعة البريكس في سوتشي بروسيا، قال حجة الإسلام منتظري: لقد عانى العالم كثيرًا من أحادية اميركا، ويمكن للدول المستقلة مثل إيران وبيلاروسيا أن تقارعها من خلال توحيد قواها.

وفي إشارة إلى فرض عقوبات جائرة على إيران وبيلاروسيا، أعرب رئيس المحكمة العليا الايراني عن أمله في أن يقوم البلدان باجهاض هذه العقوبات من خلال التفاعل مع بعضهما البعض وخاصة تطوير التعاون القضائي والقانوني.

كما اعتبر رئيس المحكمة العليا الايراني دعم اميركا للكيان الصهيوني بانه السبب في استمرار الابادة الجماعية ضد أهل غزة، وطالب الدول المستقلة في العالم بإبداء الرد المناسب على هذه الجرائم.

من جانبه أعرب رئيس المحكمة العليا بجمهورية بيلاروسيا فالنتين سوكالو عن تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية، وعبر عن أمله في أن يساعد التعاون القضائي والقانوني بين إيران وبيلاروسيا شعبي البلدين في اجهاض العقوبات.

وقد تمت دعوة بيلاروسيا، باعتبارها صديقة لمجموعة البريكس، لحضور اجتماع رؤساء المحاكم العليا لهذه المجموعة.

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