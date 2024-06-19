اشتباكات ضارية غربي رفح والاحتلال يقصف خيام النازحين بالمواصي

وأضاف المراسل أن آليات الاحتلال تتوغل في الحي السعودي وشارع الطيارة غرب رفح تحت غطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف وإطلاق نار من طائرات مسيرة طراز "كواد كابتر".

کما ذكر المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي السعودي غربي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف.

وأضاف: أن دبابات وآليات الاحتلال تطلق قذائفها بالقرب من المستشفي الميداني الإماراتي بمدينة رفح.

کما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية أن مسعفين حاولوا انتشال شهيد وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في الحي السعودي غربي رفح.

كما قصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، ما تسبب في استشهاد 5 وإصابة آخرين.

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