١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠٠ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85513387
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اشتباكات ضارية غربي رفح والاحتلال يقصف خيام النازحين بالمواصي

١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠٠ ص
رمز الخبر: 85513387
اشتباكات ضارية غربي رفح والاحتلال يقصف خيام النازحين بالمواصي

طهران / 19 حزيران/يونيو/ارنا- أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي استهدف فيه الاحتلال خيام النازحين بمنطقة المواصي.

وأضاف المراسل أن آليات الاحتلال تتوغل في الحي السعودي وشارع الطيارة غرب رفح تحت غطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف وإطلاق نار من طائرات مسيرة طراز "كواد كابتر".

کما ذكر المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي السعودي غربي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف.

وأضاف: أن دبابات وآليات الاحتلال تطلق قذائفها بالقرب من المستشفي الميداني الإماراتي بمدينة رفح.

کما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية أن مسعفين حاولوا انتشال شهيد وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في الحي السعودي غربي رفح.

كما قصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، ما تسبب في استشهاد 5 وإصابة آخرين.

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