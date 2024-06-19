استشهاد 18 فلسطينيا في غارات الاحتلال على غزة

وذكرت مصادر طبية، أن 18 شهيدا ارتقوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفادت، بانتشال 7 موطنين من جراء قصف جوي عنيف من قبل طائرات ومدفعية الاحتلال تعرضت له خيام النازحين في حي الشاكوش بمنطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو صفية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، انتشلت الطواقم الطبية 3 شهداء جراء قصف الاحتلال المنطقة الشمالية الغربية في المخيم.

وأطلقت طائرات مسيرة اسرائيلية من نوع «كوادكبتر» النار على منازل المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

والليلة الماضية وصلت إصابتان لمستشفى المعمداني إثر قنبلة متفجرة من طائرة «كواد كابتر» على شابين في محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كذلك قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الأشقر في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما ارتقى 6 شهداء ووقعت إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو صفية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء بعد إطلاق طائرة مُسيّرة اسرائيلية النار تجاه مواطنين في سوق الصحابة بمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق المدينة وسط إطلاق نار كثيف، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه منازل المواطنين قبالة ساحل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، ارتقى شهيدين في قصف تعرضا له أثناء جمع الحطب في منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات، كما تم انتشال 3 شهداء جراء قصف الاحتلال على كروم العنب شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

انتهى**3269