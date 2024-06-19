"من الحرم الى الحرم" ؛ اول رالي عائلي بين ايران والعراق من كربلاء الى مشهد ومن ثم الى كربلاء

واشار عرفاني الى انه ،في لقاء عقد بحضور الرئيس التنفيذي لمركز سباق السيارات والدراجات النارية والسياحة العالمية الايراني "محمد حسين صوفي" ورئيس الاتحاد العراقي للدراجات النارية وسباق السيارات " رائد مجيد أمين" على على هامش القمة العالمية للاتحاد الدولي لسباقات السيارات في مدينة سمرقند بأوزبكستان،تم التوقيع على مذكرة تفاهم رسمية لعقد هذا الحدث العابر للحدود .

وأضاف مدير شؤون السيارات والمركبات السياحية الايرانية انه وبموجب هذه المذكرة فإن جولة الرالي هذه والتي تم تصميمها واقتراحها من قبل مركز سباق السيارات والدراجات النارية والسياحة العالمية الايراني ستنطلق في خريف هذا العام بمشاركة 25 سيارة ونحو 50 شخصا من العوائل العراقية من مدينة كربلاء بعد زيارة مرقد الامام الحسين (ع).

واوضح عرفاني ، انه وبعد بعد عبور حدود مهران ودخول ايران، سيمر المشاركون عبر محافظات إيلام ،همدان،طهران ،مازندران ،كلستان ،خراسان الشمالية وخراسان الرضوية ويزورون المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في طريقهم.

وبيّن مدير شؤون السيارات والمركبات السياحية الايرانية ان الهدف من إقامة هذا الحدث هو تعزيز العلاقات بين الجانبين وتطوير التعاون وتنفيذ البرامج الثقافية المشتركة وتنمية ثقافة القيادة الآمنة بنهج الزيارة وخلق الإثارة الاجتماعية لدى العائلات.

وتابع انه و عند دخول مدينة مشهد المقدسة، سيزور المشاركون العراقيون مرقد الإمام الرضا (ع) وسيقيمون في هذه المدينة لمدة يومين.

ولفت الى ان 25 سيارة للمشاركين الإيرانيين ستنضم الى المجموعة العراقية في مشهد المقدسة ومن ثم ستبدأ الجولة الثانية من الرالي في طريق العودة من مشهد المقدسة الى كربلاء المقدسة.

وذكر عرفاني بأن سباق السرعة هذا عابر للحدود يقطع فيه المشاركين ما يقرب من مسافة 4 آلاف كيلومتر من طرقات البلدين ، وسوف يستمر حوالي 15 يوما لينتهي في مدينة كربلاء المقدسة.

واردف ان المشاركة في هذا الرالي مجانية للعائلات الإيرانية، وسيتم الإعلان عن شروط وأحكام التسجيل لاحقا عبر العلاقات العامة لمركز سباق السيارات والدراجات النارية والسياحة العالمية الايراني.

انتهى**ر.م