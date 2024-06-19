الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني: ان الاحتلال اعتقل اليوم 35 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاحتلال نفذ 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

کما أعلنت مصادر طبية، امس الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37372 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85452 غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر أدت إلى استشهاد 25 مواطنا، وإصابة 80 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

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