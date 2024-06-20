٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85514524
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لبنان: المقاومة تنفذ 6 عمليات ضد مواقع الاحتلال وجنوده بالمسيرات والصواريخ

٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٢١ ص
رمز الخبر: 85514524
لبنان: المقاومة تنفذ 6 عمليات ضد مواقع الاحتلال وجنوده بالمسيرات والصواريخ

طهران / 20 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن استهدافها، تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع البغدادي ‏بمسيرة انقضاضية، وتحقيقها إصابات مباشرة.

وفي بيان صدر عن الإعلام الحربي في حزب الله، الاربعاء، أعلنت المقاومة، أن استهدافها أتى في سياق دعمها "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‏والشريفة".

وفي السياق عينه، أعلنت المقاومة أنها "وبعد ترقب ومتابعة لقوات ‏العدو الإسرائيلي، في موقع الراهب، وعند رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل الموقع" استهدفتها بقذائف المدفعية وحققت إصابات مؤكدة.

‏كما أعلنت عن استهدافها، موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعيّة، وموقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وحققت المقاومة إصابة مباشرة في استهدافها موقع زبدين، في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

انتهى ** 2342

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