لبنان: المقاومة تنفذ 6 عمليات ضد مواقع الاحتلال وجنوده بالمسيرات والصواريخ

وفي بيان صدر عن الإعلام الحربي في حزب الله، الاربعاء، أعلنت المقاومة، أن استهدافها أتى في سياق دعمها "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
وفي السياق عينه، أعلنت المقاومة أنها "وبعد ترقب ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، في موقع الراهب، وعند رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل الموقع" استهدفتها بقذائف المدفعية وحققت إصابات مؤكدة.
كما أعلنت عن استهدافها، موقع جل العلام بقذائف المدفعيّة، وموقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.
وحققت المقاومة إصابة مباشرة في استهدافها موقع زبدين، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.
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