ايران تثمّن الإجراءات القانونية التي اتخذتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني

وفي اجتماع مع المدعية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا، يوم الاربعاء، على هامش الاجتماع السادس للمدعين العامين لدول مجموعة البريكس الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا ، قال حجة الاسلام موحدي آزاد: إن هذا العمل الشجاع دفاعًا عن شعب فلسطين المظلوم، أدى إلى تعزيز مكانة جنوب إفريقيا على الصعيد الدولي بشكل أكبر وكان محل اهتمام المجتمع الدولي.

وأكد المدعي العام الايراني في هذا اللقاء على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات في المجالات التخصصية بين البلدين.

من جانبها اشارت المدعية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا، الى مواقف بلادها الحقوقية والإنسانية وقالت: لقد كنا دائما حساسين تجاه قضايا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولم نتردد في إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذه المرة أيضًا فيما يتعلق بشعب فلسطين المظلوم، بدا أن الظلم الذي يتعرض له لا يطاق ولذلك قمنا بهذه المبادرة القانونية.

وابدت شاكيلا باتوهي رغبة بلادها لتبادل المعلومات وإجراءات التعاون في المجالات السيبرانية ومكافحة السرقة والفساد، مع النيابة العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية، واعلنت الاستعداد لتنظيم مذكرة تعاون مع نظيرها الإيراني في هذا الصدد.

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