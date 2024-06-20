٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85514528
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ايران تثمّن الإجراءات القانونية التي اتخذتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني

٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ ص
رمز الخبر: 85514528
ايران تثمّن الإجراءات القانونية التي اتخذتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني

موسكو / 20 حزيران/يونيو/ارنا- أشاد حجة الإسلام محمد موحدي آزاد، المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإجراءات القانونية للنظام القضائي بجنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني على الصعيد الدولي، واعلن دعمه لهذه الاجراءات.

وفي اجتماع مع المدعية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا، يوم الاربعاء، على هامش الاجتماع السادس للمدعين العامين لدول مجموعة البريكس الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا ، قال حجة الاسلام موحدي آزاد: إن هذا العمل الشجاع دفاعًا عن شعب فلسطين المظلوم، أدى إلى تعزيز مكانة جنوب إفريقيا على الصعيد الدولي بشكل أكبر وكان محل اهتمام المجتمع الدولي.

وأكد المدعي العام الايراني في هذا اللقاء على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات في المجالات التخصصية بين البلدين.

من جانبها اشارت المدعية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا، الى مواقف بلادها الحقوقية والإنسانية وقالت: لقد كنا دائما حساسين تجاه قضايا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولم نتردد في إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذه المرة أيضًا فيما يتعلق بشعب فلسطين المظلوم، بدا أن الظلم الذي يتعرض له لا يطاق ولذلك قمنا بهذه المبادرة القانونية.

وابدت شاكيلا باتوهي رغبة بلادها لتبادل المعلومات وإجراءات التعاون في المجالات السيبرانية ومكافحة السرقة والفساد، مع النيابة العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية، واعلنت الاستعداد لتنظيم مذكرة تعاون مع نظيرها الإيراني في هذا الصدد.

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