الموافقة على 11 طلباً من الأجهزة التنفيذية في اجتماع المجلس الاقتصادي

وخلال الاجتماع تمت دراسة 11 طلباً من وزارات "الطاقة" و"النفط" و"الصناعة والتعدين والتجارة" و"الداخلية" و"الثقافة والإرشاد الإسلامي"، ومن ثم جرت الموافقة على هذه الطلبات.

وتضمن طلب وزارة النفط خطة زيادة كفاءة استخراج الإيثان في مصافي حقل "بارس الجنوبي"، وطلب وزارة الداخلية توفير وصنع عربات لمترو العاصمة طهران ومدن تبريز وأصفهان وشيراز وقم وكرج، وكذلك تعديل جدول استلام وسداد تمويل خط مترو تبريز الثاني.

وتمثل طلب وزارة الطاقة التخطيط لإنشاء مبنى ومحطة توليد الطاقة الكهرومائية في سد "قيز قلعة سي" وسد "خداآفرين" على الجانب الإيراني واستكمال وتجهيز شبكات قياس المياه السطحية والجوفية داخل المحافظات.

اما طلب وزارة الصناعة والتعدين والتجارة فقد كان الحصول على تسهيلات مالية أجنبية من أجل تنفيذ مشروع إنتاج إطارات الحافلات والشاحنات وبناء الطرق والتعدين.

انتهى ** 2342