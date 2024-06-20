ربط ميناء كاسبين بسكك الحديد سيزيد التبادل التجاري مع الدول المطلة على بحر قزوين

وقال علي أكبر صفائي في تصريح للصحفيين مساء الاربعاء بعد زيارته لمجمع ميناء أنزلي: مع الانتهاء من خط سكة حديد "رشت-كاسبين" وربط هذا الميناء بالسكك الحديدية الوطنية، أصبح الآن بامكان المينائين المهمين "كاسبين" في محافظة جيلان و"أمير أباد" في محافظة مازندران اجراء التبادل التجاري عبر السكك الحديدية مع الدول الكبرى مثل روسيا وكازاخستان.

واضاف: أن هذه الموانئ ستعمل على زيادة التبادل التجاري للبلاد مع الدول المطلة على بحر قزوين عبر رصيف بضائع الدحرجة "رورو" ودخول العربات مباشرة إلى السفن.

وأوضح: في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس)، ومع نمو الأنشطة البحرية والتجارة في بحر قزوين، تم تفريغ وشحن أكثر من 2.700.000 طن من البضائع من الموانئ، وهي زيادة بنسبة 45٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت حصة ميناء أنزلي من هذه التجارة نحو 600 ألف طن، كما ارتفع نمو الصادرات في ميناء أنزلي بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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