رئيس الجمهورية بالانابة في زيارة الى محافظة جيلان (شمال)

وسيرعى مخبر حفل تدشين مشروع خط رشت – كاسبين الحديدي، وهو مشروع مهم واساسي ويشكل نقطة النهاية وربط ممر الشمال-جنوب في البلاد.

ويربط خط رشت – كاسبين الحديدي، موانئ جيلان بشبكة السكك الحديدية للبلاد، ليكون بذلك تم ربط شمال البلاد بجنوبها عبر هذا الخط.

ويبلغ طول الخط 37 كيلومترا، ويصل الى 40 كيلومترا مع احتساب خطوط المحطات.

ويتمتع هذا الخط الحديدي باهمية بالغة في مجال الشحن الداخلي ونقل المسافرين ويربط ميناء كاسبين بالخط الحديدي العام وسيكون نقطة ربط بحر قزوين في الشمال بالخليج الفارسي والمياه الدولية الحرة وباقي الدول الجارة لايران.

ويقول خبراء النقل البحري انه مع استكمال ممر الشمال-جنوب، فانه سيتم ترانزيت نحو 25 مليون طن من السلع سنويا عن طريق ايران، لتصل عائدات البلاد عن طريق الترانزيت الى 5 مليارات دولار.