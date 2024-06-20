قائد حرس الحدود الايراني: المراكز الحدودية مجهزة بمعدات متطورة

وقال العميد أحمد علي كودرزي، مساء الخميس، خلال زيارته لحدود مدينتي جلفا وخداآفرين بمحافظة اذربيجان شرقي شمال غرب ايران: اننا نشهد إنجاز العديد من المهام بهدف تحسين القدرة العملانية لحرس الحدود في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: أن حدود شمال غرب البلاد رغم طولها واتساعها تحظى بمستوى عال من الامن في البلاد.

وأشار العميد كودرزي إلى أن أمن الحدود يعتمد على تعاون وتنسيق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: يقوم حرس الحدود بحراسة حدود بلادنا على مدار الساعة من خلال الانتشار في نقاط التفتيش بأحدث المعدات.

انتهى ** 2342