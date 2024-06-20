وزير الطرق الايراني: زيادة الترانزيت عبر البلاد بنسبة 55%

وفي تصريحه الخميس خلال حفل افتتاح مشروع خط سكة حديد "رشت-كاسبين" في المنطقة الحرة بميناء أنزلي بمحافظة جيلان شمال ايران، اشار مهرداد بذرباش إلى زيادة الترانزيت عبر البلاد في الحكومة الثالثة عشرة وقال: خلال ثلاثة أشهر فقط من هذا العام، وبمتابعة الرئيس الشهيد والحكومة الثالثة عشرة، بلغت الزيادة في الترانزيت أكثر من 55%، مما يدل على دبلوماسية نشطة وفعالة لصالح الشعب واقتصاد البلاد.

واضاف: كان الترازيت الطرقي في البلاد أقل من 10 ملايين طن في عام 1401 هـ.ش (انتهى في 20 اذار/مارس 2023)، لكنه بلغ حوالي 15 مليون طن في عام 1402 هـ.ش (انتهى في 19 اذار/مارس 2024) وفي ثلاثة أشهر من العام الجاري سجل رقما قياسيا بلغ 5.5 مليون طن ، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 مليون طن بنهاية هذا العام، وعمليا كانت إحدى أمنيات قائد الثورة منذ فترة طويلة حيث تم إنجازه من قبل الرئيس الشهيد وزملائه.

وفي إشارة إلى نمو الترانزيت عبر البلاد بنسبة 58% العام الماضي، أضاف: في مقاطعة جيلان، نمت التجارة المنقولة بحرًا بنسبة 50% وزادت الصادرات من بحر قزوين بنسبة 50%.

وقال بذرباش: إن ممر "شمال-جنوب" ليس مجرد مشروع واحد، بل هو سلسلة من المشاريع، ومن بينها خط سكة حديد "رشت – كاسبين"، الذي يربط بحر الشمال بالجنوب في وقت أقصر.

وأشار وزير الطرق والتنمية العمرانية إلى مشروع "رشت- آستارا" السككي قائلا: تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة بين إيران وروسيا لتنفيذ هذا المشروع، الذي يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية بين البلدين، والذي يجري تنفيذه بوتيرة سريعة وتم التأكيد عليه من قبل الرئيس الشهيد.

وحول مشاريع السكك الحديدية الأخرى للبلاد في ممر "شمال-جنوب" وممر "شرق- غرب" ووسط البلاد، قال: لقد بدأ تنفيذ قسم السكك الحديدية المهم "شيراز – عسلوية" ويجب متابعته بجدية في الحكومة الرابعة عشرة.

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