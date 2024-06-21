خسائر ثقيلة للاحتلال في حي الزيتون ورفح بعد كمائن محكمة للمقاومة

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصفها موقع "العين الثالثة" في غلاف غزة، برشقة صاروخية.

وتمكن مجاهدوها من إعداد كمين محكم لقوة إسرائيلية مدرعة، وتجهيز لغم خاص،ـ عبر قوة تفجير كبيرة، زُرع تحت طريق مرورها بعد عمليات رصد، استمرت عدة أيام، في شارع البحر، جنوبي حي تل السلطان، غربي مدينة رفح.

وأضافت القسام أنّه عند مرور القوة، في الدقائق الأولى من صباح الخميس، وتموضع دبابة "ميركافا" فوق اللغم، قام المجاهدون بتفجيره فيها، الأمر الذي أدى إلى تدميرها بصورة كاملة، وقتل طاقمها. واستمرت عمليات إجلاء أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة عدة ساعات.

واستهدفت كتائب القسام دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة في مدينة رفح، جنوبي القطاع، وفرّ أفراد طاقمَيهما بعد الاستهداف إلى داخل أزقة المخيم. وخلال ملاحقة المجاهدين لهم، أجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

وتمكّن مجاهدو القسام، أيضاً، من استهداف آليتين للاحتلال، من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105".

كما دك مجاهدو القسام قوات الاحتلال الموجودة جنوبي غربي مدينة رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وعرضت القسام مشاهد استهداف آليات الاحتلال ودك قواته بقذائف الهاون في محور صد التقدم في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح.

وعرضت كتائب القسام مشاهد عن الاستيلاء على طائرة كواد كابتر من نوع "مافيك" في مخيم الشابورة في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ودكّت كتائب القسام موقع القيادة والتحكم لقوات الاحتلال شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، محققةً إصابات مباشرة في صفوفه، بحيث رصد المجاهدون هبوط طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

ونشرت القسام مشاهد عن إطلاق طائرة "زواري" الانتحارية في اتجاه تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة "حوليت".

من جانبها، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وخاضت سرايا القدس اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات والقذائف المضادة للدروع مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في وسط مدينة رفح.

وأعلنت استهدافها، عبر قذيفة RPG، دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وتدمير دبابة أخرى بعبوة أرضية شديدة الانفجار، في حي الشابورة في مدينة رفح.

وأكدت سرايا القدس قصفها، بالاشتراك مع كتائب القسام، تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده، في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، بوابل من قذائف الهاون.

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