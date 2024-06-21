حزب الله يدكّ ثكنة "زرعيت" بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على عملية الاغتيال في ديركيفا

وفي أولى عملياتها، ردّت المقاومة على الاغتيال الذي نفّذه ‏الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ديركيفا بقصفها ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وفي إطار دعمها لقطاع غزة، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع الناقورة البحري بقذائف ‏المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل ‏موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة أيضاً، أعلنت المقاومة استهداف موقع "رويسات العلم" بالرشاشات الثقيلة، محققةً إصابات مباشرة.

أمّا في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، فقصفت المقاومة، بالمدفعية، موقع زبدين، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة.

وفي السياق، أكّد مراسل الميادين في جنوب لبنان، إطلاق رشقة كثيفة من الصواريخ في اتجاه الجليل الغربي.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي "غورنوت هجليل" و"غورن" على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن "جيش" الاحتلال حديثه عن "رصد 25 مقذوفاً في الصلية على الجليل الغربي".

وكان مراسل الميادين قد أفاد باستهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة ديركيفا الجنوبية بقضاء صور.

ووسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، نقل مراسل الميادين في الجنوب، استهداف غارة إسرائيلية مرتفعات الريحان، فيما استهدفت غارة إسرائيلية ثانية بلدة حناويه في الجنوب.

انتهى ** 2342