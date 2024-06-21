ايران تهزم هولندا في دوري الامم بالكرة الطائرة

وانطلق الأسبوع الثالث من المرحلة التمهيدية لدوري الأمم 2024، يوم الثلاثاء ، في مدينتي ليوبليانا في سلوفينيا (المجموعة الخامسة) ومانيلا في الفلبين (المجموعة السادسة).

وفي المباراة التي جرت الخميس ضمن الجموعة الخامسة في سلوفينيا، تمكنت ايران من الفوز على هولندا بنتيجة 3-2 وكانت نتائج الاشواط الخمسة كالاتي: "25-22" ، "22-25"، "25-21"، "20-25" ، "15-10".

وكانت ايران قد فازت على اميركا بنتيجة 3-2 ايضا في المباراة التي جرت بينهما اول امس الاربعاء.

وبفوزها على اميركا وهولندا ارتقت ايران الى المركز الـ 15 في دوري الامم بالكرة الطائرة. وستلتقي ايران مع فرنسا صباح اليوم الجمعة ومن ثم تلتقي في آخر مباراة لها مع المانيا يوم الاحد القادم.

انتهى ** 2342