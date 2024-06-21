٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85515416
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ايران تهزم هولندا في دوري الامم بالكرة الطائرة

٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ ص
رمز الخبر: 85515416
ايران تهزم هولندا في دوري الامم بالكرة الطائرة

طهران / 21 حزيران/يونيو/ارنا- فاز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة على نظيره الهولندي في المباراة الثانية له من الأسبوع الثالث لدوري الأمم 2024.

وانطلق الأسبوع الثالث من المرحلة التمهيدية لدوري الأمم 2024، يوم الثلاثاء ، في مدينتي ليوبليانا في سلوفينيا (المجموعة الخامسة) ومانيلا في الفلبين (المجموعة السادسة).

وفي المباراة التي جرت الخميس ضمن الجموعة الخامسة في سلوفينيا، تمكنت ايران من الفوز على هولندا بنتيجة 3-2 وكانت نتائج الاشواط الخمسة كالاتي: "25-22" ، "22-25"، "25-21"، "20-25" ، "15-10".

وكانت ايران قد فازت على اميركا بنتيجة 3-2 ايضا في المباراة التي جرت بينهما اول امس الاربعاء.

وبفوزها على اميركا وهولندا ارتقت ايران الى المركز الـ 15 في دوري الامم بالكرة الطائرة. وستلتقي ايران مع فرنسا صباح اليوم الجمعة ومن ثم تلتقي في آخر مباراة لها مع المانيا يوم الاحد القادم.

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